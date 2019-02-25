طبيب سيراميكا كليوباترا يعلن جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة كوكاكولا

فريق سيراميكا كليوباترا

كتب - كريم عبد المحسن

أعلن الدكتور فريد رضوان، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية الثلاثي جونيور إيبولا، ومحمد سعيد، وسيد حسن، لمواجهة كوكاكولا المقبلة.

ويستعد فريق كليوباترا لمواجهة كوكاكولا في الساعة

الثانية والنصف عصرا، الخميس المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وأكد طبيب الفريق أن الثلاثي يؤدي التدريبات الجماعية مع زملائهم بكل قوة، ولم يشتكِ أي لاعب من الإصابة، وأصبحوا جاهزين من الناحية الطبية لمباراة كوكاكولا.

وأضاف الطبيب: "الثلاثي كان يعاني من إصابات مختلفة، ورفضنا التسرع في عودتهم للتدريبات حتى تماثلوا للشفاء بشكل كامل".