انتهت مباراة مساء بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي على ملعب أولد ترافورد، ليصعد إلى النقطة 66 ويتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة مع مانشستر سيتي الوصيف.
وصرح أندي روبرتسون لاعب ليفربول عنبعض أخطاء الريدز في مباراة الأمس مؤكدًا أن فريقه يحتاج لمعالجة في بعض الأمور بعد السقوط في فخ التعادل أمام اليونايتد ويرى اللاعب
وقال روبيرتسون: "كانت بداية جيدة بالنسبة لليفربول ، ولكن المباراة أخذت منعطفًا آخر بعد حدوث 3 إصابات من لاعبي اليونايتد وإصابة روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في الكاحل في الشوط الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر روبرتسون: التعادل مع مانشستر يونايتد نقطة إيجابية ومازلنا في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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