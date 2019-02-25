رياضة | قبل موقعة الكلاسيكو.. ميسي مرعب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الكلاسيكو.. ميسي مرعب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عندما يحل برشلونة ضيفاً على نظيره ريال مدريد.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد، وضيفه برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يزم الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة سبورت، على غلافها: ميسي يذهل العالم ويخيف البرنابيو، النجم الأرجنتيني سجل 15 هدفا في 19 زيارة لمعقل ريال مدريد.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو قد حسمها التعادل الإيجابي، بهدف مقابل هدف، ويسعى ريال مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقة التأهل للدور النهائي.