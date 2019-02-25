رياضة | "جروس" يطلب تجهيز محمود علاء لمواجهة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يطلب تجهيز محمود علاء لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري كريستان جروس المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي بسرعة تجهيز محمود علاء مدافع الفريق للدفع به أمام بيتروأتليتكو الأنجولي.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيتروأتليتكو يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات .

وكان الزمالك قد تعادل مع بطل أنجولا بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وغاب اللاعب عن صفوف الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة لكن جروس متمسك بمشاركة اللاعب مع الفريق في مباراة الأحد.

"جروس" يدخل لحل أزمة "كهربا" مع الزمالك

يحاول السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إقناع إدارة القلعة البيضاء برفع العقوبة على كهربا صانع الألعاب بعد إيقافه لأجل غير مسمى.

ويتمسك جروس بوجود كهربا معه في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي المقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وتعادل الزمالك مع بيتروأتليتكو بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى بعد قيامه بالبصق على الجماهير البيضاء.