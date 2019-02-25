رياضة | مفاجأة.. اتحاد الكرة يخطط للتضحية برئيس الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اتحاد الكرة يخطط للتضحية برئيس الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الإطاحة بالحكم الدولي السابق عصام عبدالفتاح من رئاسة لجنة الحكام، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالجبلاية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، "هناك حالة من الاستياء داخل أروقة الجبلاية، بسبب تدني مستوى التحكيم بالموسم الحالي".

وأضاف المصدر، " أبوريدة ينتظر الوقت المناسب للإطاحة بـ عبدالفتاح، وربما يكون الأمر عقب بطولة الأمم الإفريقية، بعد فقده السيطرة على اللجنة، وتهاونه بالقرارات الصارمة".

وشهد التحكيم المصري جدلًا واسعًا منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما وضع بعض الأندية في موقع ضرورة الاستعانة بالتحكيم الأجنبي.