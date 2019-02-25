رياضة | اتحاد الكرة ينتظر الموعد الرسمي لمباراة المنتخب والنيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة ينتظر الموعد الرسمي لمباراة المنتخب والنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، اليوم قرار الاتحاد الإفريقي بشأن إعلان الموعد الرسمى لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام النيجر، التى ستقام فى مارس المقبل، بالتصفيات الإفريقية.

ومن المقرر أن يعلن الكاف الموعد الرسمى للمباراة اليوم وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام جهاز الفراعنة لبدء التحضيرات الخاصة بمعسكر مارس.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لخوض مواجهتي خلال معسكر مارس المقبل، حيث يواجه النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا، ثم يواجه نيجيريا وديًا يوم 26 مارس، قبل البطولة المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.