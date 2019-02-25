رياضة | أجيري يصدم محمد عواد قبل معسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يصدم محمد عواد قبل معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، في استبعاد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي من معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل

يأتي تفكير أجيري بسبب أن عواد يحتاج 3 أسابيع للتعافي من إصابته بمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، ما يجعل فرص لحاقه بالمعسكر ضعيفة.

وسيدخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا يوم 18 مارس المقبل لخوض مباراتي النيجر ونيجيريا.