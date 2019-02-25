رياضة | مدرب إشبيلية: ميسي أفشل كل خططنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إشبيلية: ميسي أفشل كل خططنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق بابلو ماشين، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، على خسارة فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمام برشلونة، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

وقال ماشين في تصريحات صحفية: "أنا والطاقم التدريبي جلسنا نحضر منذ أسبوع كامل عن كيف نوقف ونحد من خطورة ليونيل ميسي، سجل علينا هاتريك وصنع هدف".

وأضاف قائلاً: "أستطيع أن أقول لك بكل ثقة، عندما يكون بيومه لا أحد بالعالم يستطيع إيقافه .. هو الأفضل بالتاريخ بدون أي شك".