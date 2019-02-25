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رياضة | مدرب إشبيلية: ميسي أفشل كل خططنا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إشبيلية: أفشل كل خططنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق بابلو ماشين، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، على خسارة فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمام ، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

وقال ماشين في تصريحات صحفية: "أنا والطاقم التدريبي جلسنا نحضر منذ أسبوع كامل عن كيف نوقف ونحد من خطورة ليونيل ميسي، سجل علينا هاتريك وصنع هدف".

وأضاف قائلاً: "أستطيع أن أقول لك بكل ثقة، عندما يكون بيومه لا أحد بالعالم يستطيع إيقافه .. هو الأفضل بالتاريخ بدون أي شك".

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