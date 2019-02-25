رياضة | أيمن يونس يحذر من كارثة في الزمالك (صورة)

تحدث أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن تعادل الفريق الأبيض أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "صباحكم جميل..الزمالك قدم اسوء ما عنده فنيا بالامس امام بيترو اتلتيكو الانجولي (القوي) وتعادل ب اعجوبه.كل حاجه ب استثناء طارق حامد و عبد الله جمعه نجم اللقاء كانت غلط ...(جروس) يتحمل الكثير من الاخطاء الفنيه .عموما ده وقت.مش لوم و ضغط و عتاب وسباب فينهار الفريق ..(احذروا)".

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على استبعاد محمود عبدالمنعم لاعب الزمالك، من معسكر المنتخب المقرر له في مارس المقبل.

وأبدى الجهاز الفني للمنتخب استيائه من السلوك غير الرياضى الذي صدر عن اللاعب تجاه جماهير ناديه بالأمس خلال لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في بطولة الكونفدرالية.

الزمالك يقرر إيقاف "كهربا"

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق وغرامة مالية بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب.

وكانت جماهير نادي الزمالك وجهت السباب لمحمود كهربا لاعب الفريق فور خروجه، في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وقابل اللاعب هذا السباب بالبصق على الجماهير التي انتقدته قبل أن يتوجه لمقاعد البدلاء.