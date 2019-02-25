رياضة | ضحية جديدة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحية جديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نجم ريال مدريد الاسباني مهددا بضربة قوية مع فريقه في الفترة المقبلة بشان المشاركة في مباريات الميرينجي.

وتحدثت صحيفة سبورت الإسبانية عن سياسة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مع النادي الملكي والتي تشير إلى أن من لا يؤدي بشكل جيد سيفقد مكانه.

وأضافت الصحفية أن أول ضحايا هذه السياسة كان الدولي الإسباني إيسكو الذي تراجع مستواه بشكل كبير ثم جلاريث بيل والذي بات دوره ثانويا داخل الفريق.

وتابعت الصحيفة أن مارسيلو كذلك ثالث من يعاني من تراجع فني وبدني كبير دفع سولاري إلى الاعتماد على سيرجيو ريجيلون.

واختتمت الصحيفة أن توني كروس اقترب هو الآخر من الاستبعاد حيث قدم مستوى ضعيف أمام ليفانتي مما جعله أول من يتم تغييره لحساب فيديريكو فالفيردي.