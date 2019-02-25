رياضة | صدمة جديدة لـ"كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لـ"كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على استبعاد محمود عبدالمنعم لاعب الزمالك، من معسكر المنتخب المقرر له في مارس المقبل.

وأبدى الجهاز الفني للمنتخب استيائه من السلوك غير الرياضى الذي صدر عن اللاعب تجاه جماهير ناديه بالأمس خلال لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في بطولة الكونفدرالية.

الزمالك يقرر إيقاف "كهربا"

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق وغرامة مالية بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب.

وكانت جماهير نادي الزمالك وجهت السباب لمحمود كهربا لاعب الفريق فور خروجه، في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، وقابل اللاعب هذا السباب بالبصق على الجماهير التي انتقدته قبل أن يتوجه لمقاعد البدلاء.

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