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ريال مدريد يقترب من نجم روما

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الخليج 365- أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية في صباح اليوم الموافق للخامس والعشرون من فبراير الحالي, اقترب نادي ريال مدريد الإسباني في إبرام التعاقد مع الإيطالي الشاب نيكو زانيولو صاحب التسعة عشر عام ومهاجم فريق أي سي روما.

وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية والتي تنشر يومياً, أن ريال مدريد الإسباني قد تواصل بالفعل مع نادي أي سي روما من أجل المفاوضات حول الحصول على خدماته مهاجمه الشاب نيكو زانيولو, خلال فترة الانتقالات القادمة نظراً لحاجة نادي العاصمة الإسبانية لجهوده.

وأشارت الصحيفة إلى دخول نادي الإنجليزي في صراع مع ريال مدريد الإسباني للظفر بخدمات اللاعب زانيولو, حيث أكدت لاريبوبليكا أن تشيلسي هو الأخر قد تواصل مع إدارة نادي روما لجلب مهاجم الأتزوري الصغير إلى لندن وارتداء قميص البلوز.

وشارك زانيولو مع فريقه روما في خمسة عشر مباراة في , وأحرز 3 أهداف, بالإضافة إلى مشاركته في 6 لقاءات مع الذئاب في واستطاع ان يسجل هدفين.

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