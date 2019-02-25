شكرا لقرائتكم خبر عن عواد خارج حسابات المنتخب المصري في معسكرمارس والان مع التفاصيل
الخليج 365 – قرر الجهاز الفنى للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، استبعاد محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودى من معسكر الفراعنة فى مارس المقبل.
حيث يعاني عواد من إصابة بمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة ويحتاج اللاعب إلى ثلاثة أسابيع للتعافى من إصابته،وهذا ما يجعل فرص لحاقه بالمعسكر ضعيفة.
ويذكر أن المنتخب سيدخل معسكر مغلق في الـ 18 من مارس المقبل لخوض مباراتىّ النيجر ونيجيريا.
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