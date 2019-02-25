شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: مانشستر سيتي لا يملك لاعبين في صفوفه فقط والان مع التفاصيل

الخليج 365-

استطاع فريق مانشستر سيتي حصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب فريق تشيلسي بعد اللجوء للركلات الترجيحية, بعد انتهاء كل من الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي 0/0, في اللقاء الذي احتضنه ملعب إستاد ويمبلي في لندن.

وصرح جوزيه مورينيو, المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد والمحلل الرياضي الحالي على شبكة قنوات "beIN Sports" ان فريق مانشستر سيتي يعرف كل شيء بالمعنى المقصود كل شيء, اللاعبين يعرفون جيداً كيفية استغلال الجزئيات الصغيرة من المباراة, بالإضافة إلى السرعة التي يمتلكونها واللياقة البدنية الهائلة يتحكمون في كل شيء من حولهم.

وواصل البرتغالي "عند إشهار بطاقة صفراء هنا وأخرى هناك تجد ثلاثة لاعبين أو أربعة يلتفون حول حكم المباراة من أجل التأثير على قراره, هم ليسوا فقط لاعبي كرة قدم هم يعرفون جيداً إدارة تلك التفاصيل الصغيرة والمهمة".

ويعد لقب الأمس هو السادس في تاريخ مانشستر سيتي, كما يعد أصحاب الزي السماوي الفريق الرابع الذي ينجح في الاحتفاظ باللقب بعد الفوز به في العام السابق.