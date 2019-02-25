شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري يجتمع باليخاندرو والان مع التفاصيل

الخليج 365 – حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري على الإجتماع بمساعده الأوروجواياني اليخاندرو مدرب أحمال الفريق صباح اليوم الاثنين بعد مباراة الأمس والتي فاز فيها الأهلي على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في منافسات الدوري العام .

وطلب لاسارتي من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج استشفائي للاعبين على أن يبدأ البرنامج من مران غدٍ الثلاثاء، وذلك لتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

كما أصر المدير الفني على استمرار تفعيل البرامج البدنية الموضوعة للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية المميزة التي يؤدي بها اللاعبون خلال الفترة الماضية.