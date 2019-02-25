شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي المصري في المباراة المقبلةوموعد عودته للتدريبات والان مع التفاصيل

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن سعد سمير مدافع الفريق هو اللاعب الوحيد الذي يغيب عن مباراة الفريق المقبلة للإيقاف، وذلك بسبب حصوله على انذارين في مباراة الجونة بالأمس والتي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ24 من منافسات الدوري العام.

وأوضح عبد الحفيظ أنه لا صحة لما تردد عن غياب عمرو السولية أو علي معلول، بسبب الإنذارات، وأن سعد سمير فقط هو من سيغيب عن المباراة المقبلة.

ويستأنف الأهلي المصري تدريباته غدا، الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمبارياته المقبلة .

وكان الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأثنين لإرحة اللاعبين من ضغط المباريات .