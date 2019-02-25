انت الان تتابع بعد بصقه على الجماهير.. إبراهيم سعيد يدافع عن كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
دافع إبراهيم سعيد نجم المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، عن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك، بعد بصق كهربا على جماهير القلعة البيضاء، أثناء مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية (2018-2019)، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وقرر رئيس الزمالك، بعد الواقعة إيقاف «كهربا» لأجل غير مسمى، وإحالته للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه، كما أكد رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن عودة اللاعب من عدمها تخص مجلس إدارة النادي.
وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الإثنين: "كهربا من اللاعبين المميزين واللي بحبهم ولا أحد ينكر له بصمة مع نادي الزمالك في الفتره الأخيرة، ولكن ليس اللوم عليه فقط في الملعب.. يوجد أكثر من لاعب ليس لهم دور في الملعب.. ورسالتي له لن ترى في حياتك أفضل من جمهور
وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الإثنين: "كهربا من اللاعبين المميزين واللي بحبهم ولا أحد ينكر له بصمة مع نادي الزمالك في الفتره الأخيرة، ولكن ليس اللوم عليه فقط في الملعب.. يوجد أكثر من لاعب ليس لهم دور في الملعب.. ورسالتي له لن ترى في حياتك أفضل من جمهور الزمالك في المساندة، وغضبه من حبه لك وثقته فيك.. ساندوه وشجعوه".— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam)
كهرباء من اللاعبين المميزين واللي بحبهم ولا احد ينكر له بصمه مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) February 25, 2019
ولكن ليس اللوم عليه فقط في الملعب
يوجد أكثر من لاعب ليس لهم دور في الملعب!!
ورسالتي له لن تري في حياتك أفضل من جمهور الزمالك في المسانده
وغضبه من حبه لك وثقته فيك
ساندوه وشجعوه
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