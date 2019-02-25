شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوضح حقيقة إيقاف السولية ومعلول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم باللنادي الأهلي، أن سعد سمير مدافع الفريق، هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة للإيقاف.
وأوضح عبدالحفيظ أنه لا صحة لما تردد عن غياب عمرو السولية أو على معلول، بسبب الإنذارات، وأن سعد سمير فقط هو من سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف؛ بسبب حصوله على إنذارين في مباراة الجونة الأخيرة بالدوري.
يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الجونة أمس، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالجونة .
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