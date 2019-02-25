أوساكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي وكفيتوفا تصعد للمركز الثالث

حافظت النجمة اليابانية نعومي أوساكا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين ، والتي شهدت صعود النجمة التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز الثالث.

وتحتل أوساكا المركز الأول برصيد 6871 نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب في الركز لثاني برصيد 5727 نقطة.

وانتزعت كفيتوفا المركز الثالث من الأمريكية سلون ستيفنز ، رغم الهزيمة في نهائي بطولة دبي مطلع هذا الأسبوع.

أما السويسرية بليندا بينسيتش ، المتوجة بلقب بطولة دبي ليكون الثالث في مسيرتها ببطولات المحترفات ، فقد قفزت 22 مركزا لتحتل المركز الثالث

والعشرين.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 25 شباط/فبراير

2019 كما يلي :

اليابانية نعومي أوساكا في المركز الأول برصيد 6871 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 5727 نقطة

التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز الثالث برصيد 5605 نقاط

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الرابع برصيد 5307 نقاط

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الخامس برصيد 5145 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السادس برصيد 4900 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز السابع برصيد 4885 نقطة

الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثامن برصيد 4880 نقاط

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز التاسع برصيد 3565 نقطة

الأريكية سيرينا وليامز في المركز العاشر برصيد 3406 نقاط.