شكرا لقرائتكم بنزيمة وبيل يقودان ريال مدريد لتجاوز ليفانتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت ريال مدريد من فخ مضيفه ليفانتي، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بعدما تغلب عليه 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ورغم الفوز، ظل الريال في المركز الثالث بترتيب البطولة برصيد 48 نقطة، متأخرا بفارق تسع نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وظهر الريال بشكل باهت للغاية وكان مهددا بفقدان نقطتين على الأقل، لولا سوء الحظ الذي وقف ضد ليفانتي، الذي تصدى القائمان لتسديدتين من لاعبيه خلال الشوط الأول، ليثير الفريق الملكي قلق جماهيره البالغ قبل مواجهتيه المرتقبتين أمام برشلونة في كأس الملك وبطولة الدوري.

ويلتقي الريال مع برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل الفريق الأبيض، يوم الأربعاء القادم في إياب الدور قبل النهائي لكأس الملك، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما في الثاني من مارس القادم في الدوري على نفس الملعب.

وجاء هدفا الريال من ركلتي جزاء أحرزهما كريم بنزيمة وغاريث بيل في الدقيقتين 43 و78، بعدما احتسبهما حكم اللقاء إثر لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد، فيما أحرز روجر مارتي هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة 60.

وأنهى الريال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ناتشو في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تم طرد بيدرو لوبيز لاعب ليفانتي، لحصوله على إنذار ثان لاعتراضه على قرارات الحكم بينما كان جالسا على مقاعد البدلاء في الدقيقة 89 في واقعة غريبة.