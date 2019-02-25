شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة "هدية" التايكوندو لوزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على صورة الشهادة التى منحها اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى ختام بطولة مصر الدولية التى أقيمت بالغردقة، وشهد ختامها الوزير.

ومنح مسئولو التايكوندو أشرف صبحى الحزام الأسود الأول مع شهادة تقدير، جاء فيها "يفتخر عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو بإهداء الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة الحزام الأسود الأول "الشرفى" تقديرا لمجهوداته واهتمامه برياضة التايكوندو فى مصر".



وزير الرياضة يتسلم الهدية

يذكر أن البطولة أقيمت بالغردقة بمشاركة 578 لاعبًا يمثلون 47 دولة، وتنافس مصر فى البطولة بـ29 لاعبًا وقد حضر انطلاقها عمرو سليم رئيس مجلس الاتحاد المصرى للتايكوندو، يرافقه اللواء أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى ، وإدريس للهلالى رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وسليمان بدسومبا رئيس الاتحاد الكينى واعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى.



شهادة التايكوندو لوزير الرياضة

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