شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحمل تكلفة الحكام الأجانب أمام الأهلى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحمل نادى بيراميدز تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراته المرتقبة أمام الأهلى، الخميس المقبل، فى ربع نهائى كأس مصر. كشف مصدر بمجلس ادارة اتحاد الكرة، أن المجلس يتحمل تكلفة الحكام المصريين فى مباريات كأس مصر فقط، أما فى حالة رغبة أحد الأندية فى استقدام حكام أجانب لمباريات الكأس يتم إخطاره بتحمل التكلفة. يذكر أن بيراميدز سبق وطلب حكام أجانب لجميع مبارياته فى الدورى أو الكأس.

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