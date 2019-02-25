شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس ضم معاون لجروس فى الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادي الزمالك، التفاوض مع أحد مدربيه القدامي من أجل الانضمام للجهاز المعاون للسويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وكشف مصدر بالقلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك تدرس فتح خط مفاوضات مع خالد جلال وطارق يحيي ومحمد صلاح، ليتولي منصب المساعد لجروس، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق وحاجته لمدرب ملم بخبايا الدوري المصري وكذلك البطولة الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة علي ملعب برج العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وكان الزمالك تعادل مع بترو أتليتكو بهدف لكل فريق فى اللقاء الذي أقيم أمس الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.