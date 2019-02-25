شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: تخصيص أول إنتاج لمصنع النجيل الصناعى لمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاحه لأول مصنع للنجيل الصناعي بمصر، أن الإنتاج الأول من المصنع تم تخصيصه لمراكز الشباب .

وأشار صبحي إلى أن فكرة انشاء المصنع جاءت بهدف دعم الاستثمار الرياضي بمنتج ذو كفاءة عالية عالميا، مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة الانتاج الحربي .

وأكد وزير الرياضة، أن المصنع سيغطي قدرا كبيرا من احتياجات مراكز الشباب من النجيل الصناعي الذي كان يتم استيراده.

واختتم صبحي، بأن الهدف من المصنع غزو السوق الافريقية والعربية في الفترة المقبلة والشرق الأوسط، وسيعود ذلك بعوائد استثمارية ضخمة لمصنع يحمل اسم مصر.