شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح يهدد بالرحيل عن منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر علاء نوح، المدير الفنى لمنتخب السويس، للتلويح برحيله عن قيادة منتخب السويس بعد أول مباراة له مع الفريق بسبب محاولة بعض أعضاء مجلس الإدارة التراجع عن مكافأة الإجادة التى وعد بها نوح لاعبيه بالاتفاق مع المجلس عقب تحقيق الفوز على القناه 3\2 فى الأسبوع الـ19 للقسم الثانى.

وشهد اجتماع نوح مع مجلس الإدارة حالة من الشد والجذب بسبب محاولة نائب رئيس النادى تخفيض المكافأة وهو ما رفضه نوح بشدة، إلا أن مجلس الإدارة اضطر فى النهاية لاعتماد 2000 جنيه لكل لاعب قيمة مكافأة الفوز والإجادة، ولم تكن هذه الواقعة الأولى مع المدير الفنى الجديد، حيث حاول مجلس الإدارة رفض طلب نوح بإقامة معسكر الفريق قبيل مباراة القناة بأحد فنادق السويس ما أثار استياء علاء نوح، لاسيما أن الفريق كان يعانى من تدهور النتائج أدت إلى دخوله فى صراع الهبوط إلى القسم الثالث.