الأهلي يوضح موقف عمرو السولية من مشاركته في المباراة "المقبلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن سعد سمير مدافع الفريق الأحمر هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة للإيقاف، نافيًا إيقاف عمرو السولية.

وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن ما تردد بشأن حصول السولية على الإنذار الثالث في مباراة أمس الأحد أمام الجونة لا اساس له من الصحة، مؤكدًا أنه الإنذار الأول للسولية وليس الثالث حيث تعرض للإيقاف من قبل خلال مباراة حرس الحدود.

وقال عبد الحفيظ إن سعد سمير فقط هو من سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف؛ بسبب حصوله على انذارين في مباراة الجونة الأخيرة بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في مباراة دور الـ16 يوم الخميس المقبل، وفي ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء بموقفها من عدم خوض اللقاء نظرًا للتعديلات الجديدة على مواعيد المباريات من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري لم يتبين حتى الآن الموقف النهائي لطرف مباراة الأهلي المقبلة.