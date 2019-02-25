لاسارتي يجهز برنامجًا استشفائيًا لنجوم الأهلي

لاسارتى كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمساعده الأوروجواياني اليخاندرو، صباح اليوم الإثنين. طلب لاسارتي من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج استشفائي للاعبين، يبدأ من مران غدٍ الثلاثاء، ولتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة. وطالب المدير الفني من مدرب الأحمال الاستمرار في تفعيل البرامج البدنية الموضوعة للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية المميزة التي يؤدي بها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

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