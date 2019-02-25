- 1/2
- 2/2
تقام مساء، اليوم الاثنين، مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات إياب دور الثمانية من كأس زايد لأندية الأبطال "البطولة العربية".
وكان الهلال استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمتعلى ستاد جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة ضمنت له مواجهة مريحة في مباراة العودة.
موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي:
تنطلق مباراة الاتحاد والهلال السعودي في تمام الساعة
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال:
ستنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت، كما يمكنكم مشاهدة اللقاء من خلال البث المباشر الذي نقدمه عبر بوابة الوفد قبل موعد المباراة بساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.