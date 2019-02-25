مصر تحصد نصيب الأسد في بطولة أفريقيا للسومو بالمغرب

الغربية- أحمد سلامة: استطاع فريق مصر للسومو أن يثبت كونه منتخبا "مميزا" جدا ومن طراز "خاص"، حيث حصد لاعبو فريق 23 يوليو بالمحلة والممثلين لمنتخب مصر للسومو 4 ميداليات ذهبية فى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب حاليا وتم رفع العلم لمنتخب مصر للسومو 4 ميداليات ذهبية فى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب حاليا وتم رفع العلمالمصرى وعزف السلام الجمهورى 4 مرات متتالية بعد فوز الأبطال بالذهب. واللاعبون هم عبدالرحمن الصيفى 85 كجم ومحمد رضا عون 100كجم ويوسف مصطفى السعيد115 كجم ورامى بلال وزن ثقيل.

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