سيد عبدالحفيظ: سعد سمير الغائب الوحيد عن مباراة الأهلي المقبلة

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي (أرشيفية)كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن سعد سمير، مدافع الفريق، هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن مباراةالفريق المقبلة للإيقاف.
وأوضح عبدالحفيظ، أنه لا صحة لما تردد عن غياب عمرو
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