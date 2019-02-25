شعار الأهلي في العربية.. بالوصل نصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحتاج الأهلي للتعادل 0-0 أو بنتيجة 1-1، أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى المربع الذهبي لكأس زايد للأندية العربية، عندما يستضيف نظيره الوصل الإماراتي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إياب دور الثمانية للكأس.

وكان لقاء الذهاب في الإمارات انتهى بالتعادل 2-2 بعد أن كان الأهلي الأقرب للفوز قبل أن يسمح لمضيفه بإدراك التعادل قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 89.

وسجل للأهلي في الذهاب، نيكولاي ستانسيو ودجانيني تافاريس، وللوصل عبدالله جاسم وكايو كانيدو من ضربة جزاء.

وينتظر أن يرمي المدير الفني للأهلي، الأوروجوياني خورخي فوساتي بكل أسلحته في سبيل خطف التأهل والاستمرار في البطولة التي أصبحت هدفا للفريق نتيجة تقلص حظوظه في الدوري وخروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سعى خلال التدريبات الأخيرة إلى تصحيح مواجهة الذهاب ومطالبة اللاعبين بتقدير حجم المسؤولية والعمل على الفوز.

أما الوصل الذي يعاني على مستوى الدوري المحلي، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة من أصل 16 جولة، فيريد هو الآخر تعويض الإخفاق المحلي بالاستمرار في هذه البطولة وخطف لقبها.