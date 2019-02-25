شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود محمد الشناوى بعد غيابه أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد النادي الأهلى جهود حارسه محمد الشناوى فى مواجهة بيراميدز المقبلة فى كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بعدما غاب محمد الشناوى عن مواجهة الجونة الماضية بداعى الإصابة.

وتجددت إصابة محمد الشناوى فى العضلة الضامة خلال أحد تدريبلت الفريق التي سبقت مواجهة الجونة، وخاض الشناوى على مدار الأيام الماضية تدريبات تأهيلية استعداداً لمواجهة بيراميدز.

كان الأهلى قد فاز على الجونة أمس الإثنين بنتيجة 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري.