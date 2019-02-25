شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار يحسم عودة محمود علاء للزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس فى معسكره المغلق بالإسكندرية، استعداداً لخوض مواجهة المقاصة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، حيث انطلق معسكر الفريق الأبيض يوم السبت الماضى بسبب الارتباط مساء الأحد بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ويمتد المعسكر حتى الأربعاء القادم بسبب موقعة المقاصة.

ومن المُقرر أن يخضع محمود علاء مدافع فريق الزمالك، لاختبار طبى اليوم لحسم مشاركته فى التدريبات الجماعية من عدمه بعدما فضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض اصطحابه لمعسكر الإسكندرية لتجهيزه للتواجد فى مباراة المقاصة بعد تعافيه بشكل نسبى من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.