بعد واقعة البصق على جماهير الزمالك ..إيقاف كهربا لأجل غير مسمى و تغريمه 300 ألف جنيه

بعد واقعة البصق على جماهير الزمالك، قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إيقاف كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق بخلاف تغريمه 300 ألف جنيه.

وقال رئيس الزمالك فى تصريحات لموقع النادى الرسمى إن عودة كهربا من عدمه قرار يخص مجلس إدارة النادى الأبيض خلال الفترة المقبلة

وقامت قلة من جماهير نادي الزمالك بتوجيه السباب لمحمود كهربا لاعب الفريق، فور خروجه فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى.