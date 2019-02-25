مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وأبطال أفريقيا

أسامة حافظ يقام اليوم الإثنين مباريات بالبطولة العربية والدوري الممتاز وبطولات أوروبا وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

الداخلية مع بتروجت 3:30 عصرا كأس زايد للأندية الأبطال

الاتحاد السكندري مع الهلال 6:00 مساء

الأهلي مع الوصل 7:45 مساء

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