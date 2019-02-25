أول تعليق من كهربا بعد البصق على جماهير الزمالك وقرار تجميده وتغريمه 300 ألف جنيه

نشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد واقعة مشادته مع الجماهير والبصق تجاههم عقب استبداله في مباراة الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولى

وكتب كهربا ” وبالوالدين إحسانا احسن الي امي بعدم الوقوف ساكتا أمام من يعتدي بلفظ خارج واذا وقفت فكيف اكون محسنا فيا من ترددون السب لستم مشجعي النادي العريق الزمالك انتم مندسون على مشجعي الكرة بوجه عام وننتظر منكم الخروج غير اسفين عليكم اما جمهور الزمالك فهو لا يعرف الا المساندة بجانب ناديه العريق فهو اهل الانتماء وجمهور الزمالك الحقيقي هيفضل فوق راسي

وقرر رئيس الزمالك ، ايقاف محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب وسط الفريق ، لاجل غير مسمى و احالته للتحقيق ، بخلاف تغريمه 300 ألف جنية ، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة بترو اتليتكو الانجولى ، في الكونفدرالية الافريقية . وأكد رئيس الزمالك ، ان عودة اللاعب من عدمه تخص مجلس ادارة النادي