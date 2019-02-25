رياضة | فالفيردي : برشلونة عندما يحتاج ميسي يجده.. نحن نمتلك الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي : برشلونة عندما يحتاج ميسي يجده.. نحن نمتلك الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني على الفوز على أشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية : "في البداية كنا نلعب برتم ضعيف وإستغلوا الهجمات المرتدة، كان يجب علينا تغيير شيء وكسر اللعبة بطريقة ما".

وأضاف: "صحيح أنه فوز كبير لكن الليجا ما زالت طويلة، سوف نواصل العمل لحصد المزيد من الانتصارات".

وتابع: "أشبيلية غير من رسمه الخططي الذي إستعمله في كل مباريات الليجا أمامنا. وضعوا أربع لاعبين ثابتين في الدفاع وهذا ما صعب الأمور كثيراً علينا، شعرت أنني يجب أن أغير شيء لكسر رتم المباراة بأي شكل. أحياناً تقوم بذلك وتفوز وأحياناً تخسر".

وأردف قائلا : "التغييرات مع بداية الشوط الثاني كانت ضرورية بالنظر إلى النتيجة. بالرغم من أننا كنا نسيطر على الكرة إلا أن مرتداتهم كانت خطيرة للغاية ومن إحداها جاء الهدف الأول".

واستطرد قائلا :" يجب أن نهنئ ميسي أربع مرات، ثلاث لأهدافه ومرة لصناعته، لدينا أفضل لاعب بالعالم ودائماً مايظهر في اللحظات المناسبة ميسي اللاعب الحاسم، لدينا الأفضل في العالم ويظهر دائماً في اللحظات المناسبة، جميع الأندية لديها لاعبين حاسمون ولكن نحن لدينا الأفضل بصرف النظر عن كون هدف ميسي الأول جميلا لكنه مكان مهماً للغاية".

وعن شكوي سولاري المدير الفني لريال مدريد من تقويم المباريات، اختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً : " التقويم يجعل الجميع يحتج وليس فقط ريال مدريد، الجميع يشتكي من جدول المباريات، أشبيلية لعب مباراة الأربعاء الماضي واليوم لعب ضدنا ونحن أيضاً واجهنا هذا الأمر الجميع يتعرض لهذا الجدول من المباريات ويجب أن نتكيف معه".