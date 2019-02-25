رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الاتحاد السكندري مع نظيره الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين والموافق 25/2/2019 ويأتي ذلك في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وسيكون الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري بملعب برج العرب، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة الهلال مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة أبو ظبي الرياضية 2 H بصوت علي سعيد الكعبي وعصام عبده.

لقاء ناري ينتظر نادي الاتحاد السكندري الذي سيلقى صعوبة كبيرة في إيقاف خطورة خط هجوم زعيم الرياض والمتمثل في الثنائي بافيتيمبي جوميز "هداف الدوري السعودي برصيد 17 هدفاً" بجانب السوبر كارلوس إدواردو صانع ألعاب الفريق.

وانتهت مباراة الذهاب بين الهلال السعودي والاتحاد السكندري في البطولة العربية بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة سجلها؛ كارلوس إدواردو "هدف" وبافيتيمبي جوميز "هدفين" .

- التشكيل المتوقع للفريقين:

- الهلال:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - جحفلي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

خط الوسط: ناصر الدوسري - محمد كنو - هتان باهبري - كارلوس إدواردو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز - سالم الدوسري

- الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد ناصف - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا - نور السيد - ديديه كوريه

خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر - عمار حمدي