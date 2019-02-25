رياضة | علاء ميهوب: علاقتي مميزة مع الخطيب ورحلت عن الأهلي في هدوء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء ميهوب: علاقتي مميزة مع الخطيب ورحلت عن الأهلي في هدوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علاء ميهوب كواليس رحيله عن العمل من الأهلي مؤكدا أنه رحل بعد جلسة عقدها مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وكان الاحترام شعارها الرئيسي.

وقال ميهوب خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "كان سببا رئيسيا في تعاقد الأهلي مع محمود الجزار ووليد ازارو وسيحقق مكاسب خالية حال بيعه، ومحمد فخري وكلهم لاعبين صغار السن ومستقبل لقلعة الجزيرة".

وأضاف: "كنت أتمنى تعاقد الأهلي مع محمد عبد العاطي لاعب دجلة لأنه لاعب مميز جدا".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.