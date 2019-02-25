اونلاين | Al-Ahli.. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر بتاريخ 25/02/2019 كأس زايد للأندية الأبطال - يلا شووت

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Al-Ahli.. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر بتاريخ 25/02/2019 كأس زايد للأندية الأبطال - يلا شووت

يستضيف النادي الأهلي السعودي، ضد نظيره فريق الوصل الإماراتي، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

Al-Ahli.. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر بتاريخ 25/02/2019 كأس زايد للأندية الأبطال - يلا شووت

ويسعى المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في تحقيق نتائج إيجابية، والفوز بلقب مع النادي السعودي، خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

Al-Ahli.. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر بتاريخ 25/02/2019 كأس زايد للأندية الأبطال - يلا شووت

ويأتي التشكيل المتوقع للنادي الاهلي :-

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد.

خط الوسط : نوح الموسى - سلمان المؤشر - حسين المقهوي - نيكولا ستانسيو.

خط الهجوم : دجانيني تفاريس - عمر السومة.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لنادي الوصل :-

حراسة المرمى : حميد عبد الله.

خط الدفاع : عبد الله صالح - وحيد إسماعيل - عبد الله جاسم - سالم العزيزي.

خط الوسط : خميس إسماعيل - علي سالمين - حميد عباس.

خط الهجوم : فينيسيوس - كايو كانيدو - فابيو دي ليما.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة النادي الأهلي السعودي، أمام منافسه فريق الوصل الإماراتي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.