شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يخشى كمين الداخلية على ستاد العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الداخلية نظيره بتروجت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين فى إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن خسر صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف من الأهلى فى الجولة الأخيرة للدوري بينما فاز الفريق البترولى على الإنتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما يحتل بتروجت المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 28 هدف .

وحرص علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية على مطالبة لاعبيه بإغلاق صفحة الخسارة من الأهلى والتركيز على خطف النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى جدول ترتيب الدوري، بينما يسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لمواصلة قطار نتائجه المتميز مع الفريق البترولى منذ توليه المسئولية حيث لم يتعرض للخسارة وفاز بمباراتين وتعادل فى واحدة فى إطار خطته لإنتشال الفريق البترولى من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة .