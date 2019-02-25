شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعاقب وليد حسن "بسبب الهروب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد معاقبة وليد حسن صانع ألعاب الفريق والمنتقل لصفوفه في يناير الماضي علي سبيل الاعارة قادما من النادي المصري البورسعيدي لمدة 6 أشهر وذلك بسبب تمارض اللاعب وهروبه من مباراة الفريق الأخيرة أمام المنصورة والتي خسرها الفريق بهدف مقابل لاشئ فى الجولة الـ19 للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى . جاء قرار الجهاز الفني بمعاقبة اللاعب بعدما أثبتت التقارير الطبية التي قام بها الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق تأكد سلامة اللاعب وعدم وجود أي أمراض باللاعب ، مما يتنافي مع كلامه الذي طلب من الجهاز الفني عدم المشاركة في مباراة المنصورة بسبب شعوره بشد في العضلة الأمامية وهو ماثبت عدم صحته من خلال الفحوصات الطبية التي قام بها الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق ليقررالجهاز الفني للفريق رفع مذكرة لإدارة النادي تطالب بمعاقبة اللاعب بعد ثبوت تمارضه وهروبه من مباراة الفريق أمام المنصورة .

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