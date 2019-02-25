شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبات يمثلن مصر في دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش.. اعرف النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت اللاعبات رنيم الوليلي، نور الشربيني، نور الطيب، نوران جوهر إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حاليا في شيكاغو الأمريكية وتستمر حتى الثاني من مارس المقبل، والتي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ومن بين 11 لاعبة مصرية شاركت في دور الـ 32 من البطولة، نجحت أربع لاعبات فقط في التأهل إلى دور الـ 16 ونرصد نتائجهم في السطور التالية:

فازت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، على منافستها كريستين نان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-2, 11-4, 11-6 .

وفي مواجهة مصرية خالصة تغلبت رنيم الوليلي حامل لقب البطولة والمصنفة الأولى عالميا على مواطنتها هانيا الحمامي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-9 .

كما فازت نوران جوهر المصنفة الثامنة عالميا على منافستها الانجليزية فيونا كوفرلي بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-10, 11-4, 11-4 .

وودعت ندين شاهين البطولة عقب خسارتها أمام أليسون ويترز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-2, 11-9 .

وخسرت يثرب عادل أمام الانجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 12-10, 11-6, 12-10 .

وودعت ميار هاني البطولة عقب خسارتها أمام جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-2, 15-13, 12-14, 11-3 .