شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكشف حقيقة تجميده مستبعدى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السويسرى جروس، المدير الفنى للزمالك، لإدارة الكرة بالنادى أنه لا يوجد لديه لاعب مجمد على هامش الأنباء المنتشرة حول تجميده الثنائى محمد إبراهيم ومحمد عنتر لاعبى الفريق، خاصة بعد استبعادهما من معسكر الإسكندرية المقام منذ السبت ويمتد حتى خوض مباراة المقاصة، على استاد برج العرب، يوم الأربعاء المقبل، فى دور ربع النهائى بكأس مصر.

وأوضح جروس لإدارة الكرة بالزمالك أنه يستعين بالعناصر التى يرغب فى استغلالها فى كل مرحلة بدليل ضمه للثنائى هيما وعنتر فى معسكرات منذ فترة وجيزة ليست بالكبيرة، تحسبًا للحاجة إلى جهودهما ولكن تبقى مسألة مشاركة أى لاعب طبقا للحاجة الفنية التى يراها.

كما كشف مصدر مطلع بالزمالك أن محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأبيض تعافى من إصابة العضلة الخلفية، ولكنه لم يكن جاهزا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباريات من الناحية الفنية، لذلك فضل جروس عدم الاستعانة بخدماته فى معسكر الإسكندرية لحين وصوله للجاهزية اللازمة.