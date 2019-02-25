محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 24 فبراير 2018، بمختلف البطولات. كأس الرابطة الإنجليزية ركلات الترجيح لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الدوري الإسباني أهداف ريال مدريد وليفانتي الكونفدرالية الأفريقية أهداف مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد..مانشستر سيتي يحصد كأس الرابطة بركلات الترجيح.. وريال مدريد يفوز بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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