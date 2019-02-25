هل تعيد اللجنة الانتقالية عيد لاتحاد القدم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ينتظر أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز في اليومين المقبلين، استقالته رسميا، ليتبع ذلك، خطوة مباشرة تتمثل في إعلان عودة الرئيس الأسبق أحمد عيد لكرسي رئاسة الاتحاد من خلال لجنة تسيير حتى نهاية الموسم الحالي، ولحين عقد الجمعية العمومية غير العادية لتنصيب رئيس جديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

كما ينتظر أيضا أن يعود إلى العمل في اتحاد كرة القدم بجانب عيد في هذه الفترة، الأمين الأسبق أحمد الخميس أو النائب الأسبق محمد النويصر لتولي منصب نائب الرئيس.

وتأتي الاستقالة المرتقبة لرئيس الاتحاد الحالي قصي الفواز بهدف دخول معترك انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمقررة في السادس من أبريل المقبل بالعاصمة الماليزية كوالامبور بعد أن تقدم إلى انتخابات الاتحاد القاري للمنافسة على منصب نائب الرئيس، بجانب خالد الثبيتي الذي ينافس ضمن الأعضاء الستة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولؤي السبيعي في ترشيحات الأعضاء التسعة الإضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.