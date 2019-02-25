شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حراس فى مرمى القطبين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو إن الميركاتو الصيفى المقبل سيشهد صراع قوى بين القطبين حول تدعيم مركز حراسة المرمى ، خاصة أن الأمر بدأ مبكرا من الأن بالشد والجذب بين الأهلى والزمالك على 3 حراس أصبحوا حديث الصباح و المساء مؤخرا، ويرصد الخليج 365 الـ 3 حراس الذين أصبحوا حديث القطبين لتدعيم حراس المرمى فى التقرير التالى :

يُفكر مجلس إدارة نادى الزمالك، بقوة من أجل وضع خطط محكمة لضم محمد عواد حارس الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ كشف مصدر مسئول بالزمالك إن التخطيط يتجه نحو ضم محمد عواد ولكن مع التحرك دون الإعلان عن أية أمور خاصة بالصفقة لحسمها خاصة إن هناك منافسة من جانب الأهلى حول ضم الحارس فى الصيف بعد تفضيله من قبل الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر .

كما أن محمد أبو جبل حارس سموحة الحالى أصبح فى الإعتبار لدى مسئولو القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة بديلا لتعثر صفقة محمد عواد .

يذكر أن هذه المفاوضات تسببت فى إستياء رئيس النادى السكندرى محمد فرج عامر الذى كتب على صفحته على "تويتر" : "ليس من حق الزمالك أن يفاوض أبو جبل حارس سموحة الذى مازال مرتبط بعقد مع النادى السكندرى لمدة موسمين ، وهي الدنيا سايبه إلي هذه الدرجة " .

كما أن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى يبدو أنه سيصبح صراعا بين القطبين فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث أن إدارة الاهلي ترغب في ضم عامر عامر في الصيف حيث فتحت معه قنوات إتصالات قوية ووصلت إلى مراحل مُتقدمة، وسط رغبة الزمالك فى ضم الحارس .