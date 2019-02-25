شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العقبي: لقاءات دمنهور المقبلة مباريات كئوس للصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني العقبي المدير الفنى لدمنهور، أن جميع مباريات الفريق البحراوى المقبلة صعبة، وليس هناك مباراة سهلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لا يركزون مع نتائج المنافس والتركيز فقط ينصب فى الفوز بجميع اللقاءات واعتبارها بمثابة لقاءات كئوس بالنسبة لنا.

أشار العقبي، إلى أن هدف الجهاز الفنى واللاعبين هو إسعاد الجماهير البحراوية ومواصلة الانتصارات من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة علي صدارة المجموعة الثالثة وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلي دوري الأضواء والشهرة.

جدير بالذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة متساويا بنفس الرصيد في النقاط مع المنصور وطنطا المتصدرين.