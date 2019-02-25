اتحاد الكرة يرسل التعديلات الجديدة إلي فيفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل خلال الساعات القليلة المقبلة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة التعديلات الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية الي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وجاء تفكير مجلس إدارة اتحاد الكرة في إخطار الفيفا من أجل تحصين القرارات . كانت الجمعية العمومية قد وافقت علي عدد من البنود منها إلغاء بند الـ8 سنوات من انتخابات اتحاد الكرة الي جانب انتخاب منصب النائب بدلا من ترشيحه من قبل مجلس الجبلاية وأيضا الإبقاء علي منصب المرأة وأحقية اي نادي يصل للقسم الثالث بأن يكون عضو جمعية عمومية يشارك في انتخابات اتحاد الكرة.

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