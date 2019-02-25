شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: الفرصة لا تزال قائمة فى تأهل الزمالك للبطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن حزنه بعد التعادل المخيب للأمال مع بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية

أضاف جروس في المؤتمر الصحفي، أن فريقه لم يكن لديه فرص كثيرة في المباراة خاصة وأن المنافس دافع بصورة جيدة، لافتًا إلى أن كل فريق كان يقاتل للفوز باللقاء.

وشدد المدير الفنى للأبيض، أن فريقه مطالب بالفوز فى الثلاث مواجهات المقبلة لحصد بطاقة التأهل، مؤكدًا أن الأمل مازال موجود، وإنه على ثقة كبيرة بلاعبيه فى تحقيق الانتصار وحصد بطاقة التأهل.

وأوضح جروس أنه محبط من الأداء والنتيجة وسيسعى للفوز في المباريات المقبلة لأن الفرصة لاتزال قائمة، وأشار إلى أن الفريق لم يكن جيدا في الجانب الهجومي، وشدد على أن الزمالك اختار السير في الطريق الصعب ويسعى لمواصلته.

بتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة كالتالى جورماهيا الكينى فى المركز الأول برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 4 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطتين.